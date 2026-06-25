СМИ: в Венесуэле отключили газ в поврежденных при землетрясении домах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Венесуэлы отключили подачу газа в поврежденные дома для предотвращения новых несчастных случаев.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Венесуэлы отключили подачу газа в поврежденные при землетрясении дома во избежание несчастных случаев, пишет газета Universo.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
"Было принято решение о превентивном отключении подачи бытового газа в зданиях, в которых были выявлены повреждения, с целью предотвращения новых несчастных случаев", - пишет Universo.
Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.