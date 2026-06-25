СМИ: в Венесуэле отключили газ в поврежденных при землетрясении домах

"Было принято решение о превентивном отключении подачи бытового газа в зданиях, в которых были выявлены повреждения, с целью предотвращения новых несчастных случаев", - пишет Universo.

Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.