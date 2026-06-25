СМИ: в Венесуэле из-за землетрясения обрушился отель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате землетрясения в городе Макуто, штат Ла-Гуайра, обрушилось восьмиэтажное здание отеля Hotel Eduard.
- После серии землетрясений в Венесуэле власти объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Восьмиэтажный отель, расположенный на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, обрушился в результате землетрясения, сообщает телеканал CNN.
"В среду в городе Макуто, в северном венесуэльском штате Ла-Гуайра, обрушился большой прибрежный отель", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN, речь идет о главном 8-этажном здании отеля Hotel Eduard, насчитывающем 106 номеров.
Согласно информации, публикующейся в социальных сетях, в отеле могли проживать родственники нескольких венесуэльских бейсболистов, включая Горкиса Эрнандеса и Элиесера Альфонсо.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.