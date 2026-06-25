В Каракасе интернет и связь работают с перебоями, рассказал очевидец

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Интернет и мобильная связь работают в Каракасе с перебоями после разрушительного землетрясения, рассказал РИА Новости очевидец.

"Мобильная связь и интернет работают с перебоями, сообщения плохо уходят... Проводной интернет дома не работает", - сказал он.