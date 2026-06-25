В Каракасе интернет и связь работают с перебоями, рассказал очевидец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каракасе после землетрясения интернет и мобильная связь работают с перебоями.
- В Венесуэле после серии землетрясений зафиксированы разрушения строений, власти объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Интернет и мобильная связь работают в Каракасе с перебоями после разрушительного землетрясения, рассказал РИА Новости очевидец.
"Мобильная связь и интернет работают с перебоями, сообщения плохо уходят... Проводной интернет дома не работает", - сказал он.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.