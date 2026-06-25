Жертвами землетрясения в Венесуэле стали как минимум 32 человека

Краткий пересказ от РИА ИИ При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека.

Более чем 700 местных жителей получили травмы.

Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

В латиноамериканской стране ввели режим ЧС.

МЕХИКО, 25 июн — РИА Новости. При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

« "Мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров", — заявила она в обращении к нации, которое транслировал телеканал VTV

По ее словам, наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

« "Сейчас мы ведем очень напряженные работы, чтобы спасти как можно больше жизней", — отметила Родригес.

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Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.

Американские геологи предполагают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тысяч. В латиноамериканской стране ввели режим ЧС. По данным CNN, на побережье штата Ла-Гуайра обрушился восьмиэтажный отель.

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Как пишет New York Times, землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.

Толчки магнитудой 6,9 также зафиксировали и на северо-востоке Японии. При этом землетрясение ощущали в Токио и даже на южной части российских Курил. В этом регионе об опасности цунами предупреждать не стали. Информации о разрушениях и раненых не поступало.