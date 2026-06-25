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Жертвами землетрясения в Венесуэле стали как минимум 32 человека - РИА Новости, 25.06.2026
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07:54 25.06.2026 (обновлено: 10:52 25.06.2026)
Жертвами землетрясения в Венесуэле стали как минимум 32 человека

При мощном землетрясении в Венесуэле погибли как минимум 32 человека

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека.
  • Более чем 700 местных жителей получили травмы.
  • Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.
  • В латиноамериканской стране ввели режим ЧС.
МЕХИКО, 25 июн — РИА Новости. При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
«
"Мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров", — заявила она в обращении к нации, которое транслировал телеканал VTV.
© РИА Новости

Последствия землетрясения в Венесуэле.

Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© РИА Новости
1 из 6
© РИА Новости

Последствия землетрясения в Венесуэле.

Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© РИА Новости
2 из 6
© РИА Новости

Последствия землетрясения в Венесуэле.

Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© РИА Новости
3 из 6
© AP Photo / Pedro Mattey

Последствия землетрясения в Венесуэле.

Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© AP Photo / Pedro Mattey
4 из 6
© AP Photo / Pedro Mattey

Последствия землетрясения в Венесуэле.

Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 6
© AP Photo / Ariana Cubillos

Последствия землетрясения в Венесуэле.

Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© AP Photo / Ariana Cubillos
6 из 6

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© РИА Новости
1 из 6

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© РИА Новости
2 из 6

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© РИА Новости
3 из 6

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© AP Photo / Pedro Mattey
4 из 6

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 6

Последствия землетрясения в Венесуэле.

© AP Photo / Ariana Cubillos
6 из 6
По ее словам, наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.
«

"Сейчас мы ведем очень напряженные работы, чтобы спасти как можно больше жизней", — отметила Родригес.

Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.
Американские геологи предполагают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тысяч. В латиноамериканской стране ввели режим ЧС. По данным CNN, на побережье штата Ла-Гуайра обрушился восьмиэтажный отель.
Как пишет New York Times, землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.
Толчки магнитудой 6,9 также зафиксировали и на северо-востоке Японии. При этом землетрясение ощущали в Токио и даже на южной части российских Курил. В этом регионе об опасности цунами предупреждать не стали. Информации о разрушениях и раненых не поступало.
Доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита рассказал РИА Новости, что землетрясения, произошедшие в Японии и Венесуэле с небольшой разницей по времени, не связаны между собой.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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