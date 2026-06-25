Очевидцы рассказали, как ощущалось мощное землетрясение в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясения ощущались сильно и длились долго, вызвав панику среди жителей.

Юсмари Гарридо рассказало, что дом. в котором она живет, теперь весь покрыт трещинами.

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение в Венесуэле ощущалось очень сильно, толчки длились долго, земля ходила под ногами, рассказали РИА Новости очевидцы.

Ядира Варела была в кровати, когда начались толчки. Она сразу побежала к дверному косяку.

"Было ощущение, что пол сейчас сожмется, пол выглядел так, будто вот-вот треснет, ужасно, ужасно. Во-первых, трясло сильно, а во-вторых, это продолжалось долго. Это длилось не несколько минут. Это действительно было ужасно", - сказала она. Ядира добавила, что дети сильно напуганы.

Юсмари Гарридо, в свою очередь, рассказала, что как раз вышла из дома, она живет на 11-м этаже.

"Я услышала шум, громкий шум, громкое жужжание, как будто приближалось что-то ужасное. И тут увидела, как ко мне бегут люди с криком: "Землетрясение!" Вся земля начала трястись, здания начали двигаться, с них начали падать плиты, люди кричали", - сказала женщина.

Когда прекратились повторные толчки, она побежала назад домой, поскольку наверху остался ее ребенок, за которым присматривала подруга. Вместе они эвакуировались из здания. По всему дому теперь идут трещины, рассказала женщина.