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В США поменяли оценку ущерба Венесуэле от разрушительного землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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06:14 25.06.2026
В США поменяли оценку ущерба Венесуэле от разрушительного землетрясения

Геологическая служба США: землетрясение может стоить Венесуэле до 5% ВВП

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геологическая служба США изменила оценку ущерба от землетрясения в Венесуэле.
  • По ее данным, экономически потери составят о 1 до 5% ВВП страны.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Геологическая служба США поменяла оценку ущерба, полученного Венесуэлой от землетрясения магнитудой 7,1 баллов, по ее данным, экономически потери составят о 1 до 5% ВВП страны.
Ранее Геологическая служба США заявляла, что экономические потери Венесуэлы от недавнего землетрясения могут составить от 2 до 20% ВВП.
"Предполагаемый экономический ущерб составляет от 1 до 5% ВВП Венесуэлы", - говорится на сайте службы.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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