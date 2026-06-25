В Венесуэле отменили занятия в школах после мощного землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Венесуэлы отменили занятия в школах до конца недели после серии мощных землетрясений.

В стране приостановлены некоторые виды деятельности и введен режим чрезвычайной ситуации.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Власти Венесуэлы отменили занятия в школах до конца недели после серии мощных землетрясений, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

"Хочу объявить, что в оставшиеся дни этой недели занятий не будет", - заявила Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал государственный телеканал VTV

Она также сообщила о приостановке ряда видов деятельности, не связанных с обеспечением жизненно важных услуг, чтобы сосредоточить ресурсы на ликвидации последствий стихийного бедствия. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам Родригес, власти активировали всю сеть государственных и частных медицинских учреждений, прежде всего в наиболее поврежденных районах страны, для оказания помощи пострадавшим.

Глава государства призвала жителей покинуть здания, получившие серьезные повреждения, и следовать указаниям служб гражданской обороны и спасателей.