В Венесуэле отменили занятия в школах после мощного землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Венесуэлы отменили занятия в школах до конца недели после серии мощных землетрясений.
- В стране приостановлены некоторые виды деятельности и введен режим чрезвычайной ситуации.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Власти Венесуэлы отменили занятия в школах до конца недели после серии мощных землетрясений, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Хочу объявить, что в оставшиеся дни этой недели занятий не будет", - заявила Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал государственный телеканал VTV.
Она также сообщила о приостановке ряда видов деятельности, не связанных с обеспечением жизненно важных услуг, чтобы сосредоточить ресурсы на ликвидации последствий стихийного бедствия. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.
По словам Родригес, власти активировали всю сеть государственных и частных медицинских учреждений, прежде всего в наиболее поврежденных районах страны, для оказания помощи пострадавшим.
Глава государства призвала жителей покинуть здания, получившие серьезные повреждения, и следовать указаниям служб гражданской обороны и спасателей.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.