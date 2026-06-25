Помощь Венесуэле после серии землетрясений предложили несколько стран

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Ряд государств и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после серии мощных землетрясений, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации после двух сильных землетрясений. По данным правительства, наиболее серьезно пострадали Каракас, где зафиксированы обрушения зданий, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.