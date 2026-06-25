Помощь Венесуэле после серии землетрясений предложили несколько стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд государств и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после серии землетрясений.
- Поддержку Венесуэле выразили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Ряд государств и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после серии мощных землетрясений, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.
"Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку", - сказала Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал VTV.
По ее словам, поддержку Венесуэле сразу выразили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. С венесуэльским правительством также связались представители Организации Объединенных Наций и международных финансовых институтов, которые заявили о готовности оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия.
Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации после двух сильных землетрясений. По данным правительства, наиболее серьезно пострадали Каракас, где зафиксированы обрушения зданий, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.