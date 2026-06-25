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Несколько регионов Венесуэлы пострадали из-за мощного землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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05:27 25.06.2026 (обновлено: 05:32 25.06.2026)
Несколько регионов Венесуэлы пострадали из-за мощного землетрясения

Родригес: в нескольких регионах Венесуэлы зафиксировали обрушения зданий

© AP Photo / Pedro MatteyЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Pedro Mattey
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, вызвавшие повреждения в нескольких регионах.
  • В столице Каракасе и штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон зафиксированы обрушения зданий и перебои в работе коммунальных служб.
  • Власти мобилизовали экстренные службы для спасения людей и ликвидации последствий, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Несколько регионов Венесуэлы серьезно повреждены в результате двух мощных землетрясений, в стране зафиксированы обрушения зданий и перебои в работе отдельных коммунальных служб, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Есть штаты, которые пострадали особенно сильно. В столице Каракасе произошло обрушение зданий в различных районах, также серьезно пострадали штаты Миранда и Ла-Гуайра, значительный ущерб зафиксирован в штатах Арагуа, Карабобо и Фалькон", - заявила Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал VTV.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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По ее словам, после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 уже зарегистрировано 20 повторных толчков.
Родригес сообщила, что власти сосредоточены на спасении людей и ликвидации последствий стихии. Для этого мобилизованы службы гражданской обороны, пожарные, полиция и другие экстренные службы.
По словам главы государства, в пострадавших районах имеются повреждения объектов жилищной инфраструктуры и перебои в работе отдельных коммунальных систем. В ряде районов Каракаса и штата Ла-Гуайра временно отключено газоснабжение, также зафиксированы нарушения в электроснабжении и водоснабжении.
Она добавила, что для проведения спасательных работ и проверки инфраструктуры власти приостановили движение метро и железнодорожного транспорта. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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