Несколько регионов Венесуэлы пострадали из-за мощного землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, вызвавшие повреждения в нескольких регионах.

В столице Каракасе и штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон зафиксированы обрушения зданий и перебои в работе коммунальных служб.

Власти мобилизовали экстренные службы для спасения людей и ликвидации последствий, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Несколько регионов Венесуэлы серьезно повреждены в результате двух мощных землетрясений, в стране зафиксированы обрушения зданий и перебои в работе отдельных коммунальных служб, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"Есть штаты, которые пострадали особенно сильно. В столице Каракасе произошло обрушение зданий в различных районах, также серьезно пострадали штаты Миранда и Ла-Гуайра, значительный ущерб зафиксирован в штатах Арагуа , Карабобо и Фалькон", - заявила Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал VTV

По ее словам, после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 уже зарегистрировано 20 повторных толчков.

Родригес сообщила, что власти сосредоточены на спасении людей и ликвидации последствий стихии. Для этого мобилизованы службы гражданской обороны, пожарные, полиция и другие экстренные службы.

По словам главы государства, в пострадавших районах имеются повреждения объектов жилищной инфраструктуры и перебои в работе отдельных коммунальных систем. В ряде районов Каракаса и штата Ла-Гуайра временно отключено газоснабжение, также зафиксированы нарушения в электроснабжении и водоснабжении.