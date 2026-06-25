В Венесуэле закрыли главный аэропорт в Майкетии

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Главный аэропорт Венесуэлы "Майкетия" закрыт из-за серьезных повреждений, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, обращаясь к нации.
"Я хочу проинформировать, что аэропорт "Майкетия" закрыт из-за серьезного ущерба его инфраструктуре", - сказала она.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.