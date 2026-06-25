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В США предсказали возможное число жертв землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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04:37 25.06.2026 (обновлено: 04:40 25.06.2026)
В США предсказали возможное число жертв землетрясения в Венесуэле

Число погибших при землетрясении в Венесуэле может превысить сто тысяч

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле с вероятностью 44% будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек.
  • По данным службы, вероятность того, что количество погибших превысит 100 тысяч, составляет 30%.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле с вероятностью 44% будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек, следует из базы данных ведомства.
При этом, по данным службы, вероятность того, что количество погибших превысит 100 тысяч, составляет 30%.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, первая из которых составила 7,2, а вторая - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Мэр венесуэльского Чакао сообщил о погибших при землетрясении
04:09
 
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