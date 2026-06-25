В США предсказали возможное число жертв землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле с вероятностью 44% будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек.
- По данным службы, вероятность того, что количество погибших превысит 100 тысяч, составляет 30%.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле с вероятностью 44% будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек, следует из базы данных ведомства.
При этом, по данным службы, вероятность того, что количество погибших превысит 100 тысяч, составляет 30%.