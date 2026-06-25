Посольство в Венесуэле обратилось к россиянам после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ рекомендовало россиянам в Венесуэле соблюдать спокойствие и меры личной безопасности после землетрясения.
- Посольство посоветовало подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, зарядными устройствами, питьевой водой и необходимой одеждой.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посольство РФ после землетрясения в Венесуэле порекомендовало соотечественникам, проживающим в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
"В связи с произошедшем в Венесуэле землетрясением призываем российских соотечественников, проживающих в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве порекомендовали следовать указаниям компетентных органов власти, подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, зарядными устройствами, питьевой водой и необходимой одеждой.
В Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.