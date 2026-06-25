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Посольство в Венесуэле обратилось к россиянам после землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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04:20 25.06.2026 (обновлено: 05:18 25.06.2026)
Посольство в Венесуэле обратилось к россиянам после землетрясения

Посольство России в Венесуэле призвало соотечественников соблюдать спокойствие

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ рекомендовало россиянам в Венесуэле соблюдать спокойствие и меры личной безопасности после землетрясения.
  • Посольство посоветовало подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, зарядными устройствами, питьевой водой и необходимой одеждой.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посольство РФ после землетрясения в Венесуэле порекомендовало соотечественникам, проживающим в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
"В связи с произошедшем в Венесуэле землетрясением призываем российских соотечественников, проживающих в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности", - говорится в сообщении дипмиссии.
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В посольстве порекомендовали следовать указаниям компетентных органов власти, подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, зарядными устройствами, питьевой водой и необходимой одеждой.
В Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.
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