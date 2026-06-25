В Венесуэле зафиксировали перебои с интернет-соединением

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перебои в интернет соединении наблюдаются в Венесуэле и ее столице Каракасе после сильного землетрясения с мощными толчками, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.