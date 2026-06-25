В Венесуэле зафиксировали перебои с интернет-соединением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле и ее столице Каракасе наблюдаются перебои с интернет-соединением после землетрясения.
- Землетрясения с магнитудами 7,2 и 7,5 затронули энергетическую инфраструктуру и телекоммуникации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перебои в интернет соединении наблюдаются в Венесуэле и ее столице Каракасе после сильного землетрясения с мощными толчками, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Согласно сетевым данным, в Венесуэле, в том числе в ее столице Каракасе, зафиксировано резкое ухудшения подключения к интернету... после землетрясения с магнитудой 7,1 баллов, которое затронуло энергетическую инфраструктуру и телекоммуникации", - говорится в сообщении NetBlocks в его Telegram-канале.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.