Мэр венесуэльского Чакао сообщил о погибших при землетрясении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В венесуэльском муниципалитете Чакао после обрушения конструкций в результате землетрясения есть погибшие.
- Спасатели извлекли 16 человек из-под завалов.
- Наиболее сложная ситуация сложилась в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира муниципалитета Чакао.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Погибшие есть в венесуэльском муниципалитете Чакао после обрушения как минимум двух конструкций в результате сильного землетрясения, сообщил мэр муниципалитета Густаво Дуке.
"К сожалению, на данный момент сообщается о погибших людях... Пока у нас нет точного числа", - сказал Дуке журналистам.
Мэр отметил, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под обрушившихся конструкций 16 человек.
Ранее министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате землетрясения в стране обрушились здания, дома и жилые постройки. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира муниципалитета Чакао, расположенного в столичном регионе.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что при обрушении одного из жилых зданий в Каракасе в результате землетрясения погибли три человека и четверо пострадали.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Информация о масштабах ущерба продолжает уточняться.