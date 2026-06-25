Мэр венесуэльского Чакао сообщил о погибших при землетрясении

Краткий пересказ от РИА ИИ В венесуэльском муниципалитете Чакао после обрушения конструкций в результате землетрясения есть погибшие.

Спасатели извлекли 16 человек из-под завалов.

Наиболее сложная ситуация сложилась в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира муниципалитета Чакао.

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Погибшие есть в венесуэльском муниципалитете Чакао после обрушения как минимум двух конструкций в результате сильного землетрясения, сообщил мэр муниципалитета Густаво Дуке.

"К сожалению, на данный момент сообщается о погибших людях... Пока у нас нет точного числа", - сказал Дуке журналистам.

Мэр отметил, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под обрушившихся конструкций 16 человек.

Ранее министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате землетрясения в стране обрушились здания, дома и жилые постройки. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира муниципалитета Чакао, расположенного в столичном регионе.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что при обрушении одного из жилых зданий в Каракасе в результате землетрясения погибли три человека и четверо пострадали.