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Мэр венесуэльского Чакао сообщил о погибших при землетрясении - РИА Новости, 25.06.2026
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04:09 25.06.2026 (обновлено: 07:04 25.06.2026)
Мэр венесуэльского Чакао сообщил о погибших при землетрясении

Мэр венесуэльского Чакао сообщил о неизвестном числе погибших при землетрясении

© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В венесуэльском муниципалитете Чакао после обрушения конструкций в результате землетрясения есть погибшие.
  • Спасатели извлекли 16 человек из-под завалов.
  • Наиболее сложная ситуация сложилась в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира муниципалитета Чакао.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Погибшие есть в венесуэльском муниципалитете Чакао после обрушения как минимум двух конструкций в результате сильного землетрясения, сообщил мэр муниципалитета Густаво Дуке.
"К сожалению, на данный момент сообщается о погибших людях... Пока у нас нет точного числа", - сказал Дуке журналистам.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Источник сообщил о гибели трех человек при землетрясении в Венесуэле
03:52
Мэр отметил, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под обрушившихся конструкций 16 человек.
Ранее министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате землетрясения в стране обрушились здания, дома и жилые постройки. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира муниципалитета Чакао, расположенного в столичном регионе.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что при обрушении одного из жилых зданий в Каракасе в результате землетрясения погибли три человека и четверо пострадали.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Информация о масштабах ущерба продолжает уточняться.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Глава МВД Венесуэлы сообщил об обрушении зданий в результате землетрясения
03:42
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАДиосдадо КабельоЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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