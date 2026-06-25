Глава МВД Венесуэлы сообщил об обрушении зданий в результате землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле произошло землетрясение, в результате которого обрушились несколько зданий, домов и жилых построек.

Наиболее сильно подземные толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, а также в Каракасе и Ла-Гуайре, особенно в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Несколько зданий, домов и жилых построек обрушились в Венесуэле в результате сильного землетрясения, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира страны Диосдадо Кабельо.

По его словам, наиболее сильно подземные толчки ощущались в штатах Трухильо , Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, а также в Каракасе и Ла-Гуайре. Наиболее сложная ситуация складывается в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира в Каракасе, которые считаются сейсмоопасными зонами столицы.

"Мы уже занимаемся этим вместе со всеми службами безопасности и реагирования, гражданской обороной, добровольцами, пожарными и полицией. Все развернуты", - сказал министр.

По его словам, жители массово вышли на улицы после землетрясения.

"Наш народ вышел на улицы, чтобы обезопасить себя. Никто не должен оставаться внутри зданий, потому что такие события обычно сопровождаются повторными толчками", - подчеркнул Кабельо.