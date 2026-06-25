В США прогнозируют многочисленные жертвы после землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясению в Венесуэле присвоен красный уровень опасности, который требует реагирования на национальном или международном уровне.
- Национальная геологическая служба США пересмотрела магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2 и уточнила, что в стране было две серии подземных толчков.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение в Венесуэле потребует реагирования как на национальном, так и на международном уровне, говорится в оценке Национальной геологической службы США.
В уведомлении ведомства указано, что землетрясению в Венесуэле присвоен красный уровень опасности, который, согласно историческом опыту реагирования на подобные явления, "требует реагирования на национальном или международном уровне".
"Красный уровень тревоги по числу погибших и экономическому ущербу от подземных толчков. Вероятны многочисленные жертвы и масштабные разрушения", - говорится на сайте службы.
Национальная геологическая служба США ранее пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что в стране было две серии подземных толчков.