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В США прогнозируют многочисленные жертвы после землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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02:58 25.06.2026 (обновлено: 10:18 25.06.2026)
В США прогнозируют многочисленные жертвы после землетрясения в Венесуэле

Геологическая служба США: землетрясение в Венесуэле потребует реагирования

© AP Photo / Ariana CubillosПоследствия землетрясения в Каракасе. 25 июня 2026
Последствия землетрясения в Каракасе. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Последствия землетрясения в Каракасе. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясению в Венесуэле присвоен красный уровень опасности, который требует реагирования на национальном или международном уровне.
  • Национальная геологическая служба США пересмотрела магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2 и уточнила, что в стране было две серии подземных толчков.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение в Венесуэле потребует реагирования как на национальном, так и на международном уровне, говорится в оценке Национальной геологической службы США.
В уведомлении ведомства указано, что землетрясению в Венесуэле присвоен красный уровень опасности, который, согласно историческом опыту реагирования на подобные явления, "требует реагирования на национальном или международном уровне".
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"Красный уровень тревоги по числу погибших и экономическому ущербу от подземных толчков. Вероятны многочисленные жертвы и масштабные разрушения", - говорится на сайте службы.
Национальная геологическая служба США ранее пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что в стране было две серии подземных толчков.
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