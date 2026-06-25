В соцсетях появились кадры последствий землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле произошло сильное землетрясение, о чем свидетельствуют опубликованные в социальных сетях фото и видео.

На кадрах, распространенных в соцсетях, видны обрушения стен зданий, повреждения домов и облака пыли над районами Каракаса.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео последствий сильного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, на кадрах видны обрушения стен зданий, повреждения домов и облака пыли над районами Каракаса.

На распространенных в соцсетях фото и видеозаписях запечатлены обрушившиеся стены и элементы фасадов жилых домов. На других кадрах видно, как во время подземных толчков в помещениях падает и разбивается посуда.

Также пользователи публикуют панорамные съемки Каракаса , на которых над отдельными районами города поднимаются облака пыли, предположительно вызванные обрушением конструкций.

Официальной информации о масштабах разрушений на момент публикации не поступало. Данные о возможных пострадавших также пока не публиковались.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2, зафиксированном в 56 километрах от города Валенсия. Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения в 7,1.