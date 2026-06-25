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В соцсетях появились кадры последствий землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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02:38 25.06.2026 (обновлено: 03:04 25.06.2026)
В соцсетях появились кадры последствий землетрясения в Венесуэле

Пользователи соцсетей публикуют кадры разрушений после землетрясения в Венесуэле

© Фото : СоцсетиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Соцсети
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошло сильное землетрясение, о чем свидетельствуют опубликованные в социальных сетях фото и видео.
  • На кадрах, распространенных в соцсетях, видны обрушения стен зданий, повреждения домов и облака пыли над районами Каракаса.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео последствий сильного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, на кадрах видны обрушения стен зданий, повреждения домов и облака пыли над районами Каракаса.
На распространенных в соцсетях фото и видеозаписях запечатлены обрушившиеся стены и элементы фасадов жилых домов. На других кадрах видно, как во время подземных толчков в помещениях падает и разбивается посуда.
Также пользователи публикуют панорамные съемки Каракаса, на которых над отдельными районами города поднимаются облака пыли, предположительно вызванные обрушением конструкций.
Официальной информации о масштабах разрушений на момент публикации не поступало. Данные о возможных пострадавших также пока не публиковались.
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В миреКаракасВенесуэлаВаленсия (область)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Землетрясение в Венесуэле
 
 
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