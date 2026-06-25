Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Венесуэле эвакуировались из здания диппредставительства после сильного землетрясения, пострадавших и видимых разрушений в миссии нет, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания", - сказал дипломат.

По словам посла, подземные толчки ощущались очень сильно.

« "Сначала ощущение, будто к платформе подходит поезд метро, а затем как будто било под пятки", - рассказал Мелик-Багдасаров.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2, зафиксированном в 56 километрах от города Валенсия. Позднее Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения в 7,1.

Пользователи социальных сетей публикуют кадры последствий стихии, на которых видны повреждения отдельных зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса