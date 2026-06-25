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Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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02:20 25.06.2026 (обновлено: 02:27 25.06.2026)
Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле

Российские дипломаты эвакуировались из дипмиссии после землетрясения в Каракасе

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Венесуэле эвакуировались из здания диппредставительства после сильного землетрясения, пострадавших и видимых разрушений в миссии нет, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания", - сказал дипломат.
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По словам посла, подземные толчки ощущались очень сильно.
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"Сначала ощущение, будто к платформе подходит поезд метро, а затем как будто било под пятки", - рассказал Мелик-Багдасаров.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2, зафиксированном в 56 километрах от города Валенсия. Позднее Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения в 7,1.
Пользователи социальных сетей публикуют кадры последствий стихии, на которых видны повреждения отдельных зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса.
Информация о возможных жертвах и масштабах разрушений официально не подтверждалась.
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В миреРоссияВенесуэлаКаракасЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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