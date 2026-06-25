В Каракасе после сильного землетрясения есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каракасе после землетрясения есть пострадавшие и разрушения.
- Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного здания.
- Сотрудникам спецслужб на месте разрушений помогают местные жители.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Пострадавшие и разрушения есть в Каракасе после сильного землетрясения, убедился корреспондент РИА Новости.
После толчков многие люди выбежали из домов.
На улицах города видны разрушения. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного здания.
Сотрудникам спецслужб на месте разрушений помогают местные жители.