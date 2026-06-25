В Каракасе после сильного землетрясения есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ В Каракасе после землетрясения есть пострадавшие и разрушения.

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного здания.

Сотрудникам спецслужб на месте разрушений помогают местные жители.

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Пострадавшие и разрушения есть в Каракасе после сильного землетрясения, убедился корреспондент РИА Новости.

Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1 на глубине 13 километров.

После толчков многие люди выбежали из домов.

На улицах города видны разрушения. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного здания.