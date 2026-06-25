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В Каракасе после сильного землетрясения есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2026
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01:52 25.06.2026 (обновлено: 10:15 25.06.2026)
В Каракасе после сильного землетрясения есть пострадавшие

В Каракасе после сильного землетрясения есть разрушения и пострадавшие

© REUTERS / Gaby OraaПоследствия землетрясения в Каракасе. 25 июня 2026
Последствия землетрясения в Каракасе. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Последствия землетрясения в Каракасе. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каракасе после землетрясения есть пострадавшие и разрушения.
  • Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного здания.
  • Сотрудникам спецслужб на месте разрушений помогают местные жители.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Пострадавшие и разрушения есть в Каракасе после сильного землетрясения, убедился корреспондент РИА Новости.
Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1 на глубине 13 километров.
После толчков многие люди выбежали из домов.
На улицах города видны разрушения. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного здания.
Сотрудникам спецслужб на месте разрушений помогают местные жители.
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КаракасВенесуэлаВ миреСШАЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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