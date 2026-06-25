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В Венесуэле произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 25.06.2026
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01:29 25.06.2026 (обновлено: 03:04 25.06.2026)
В Венесуэле произошло сильное землетрясение

В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2 баллов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение произошло в Венесуэле в 22:04 по времени UTC (01:04 мск) в 56 километрах от города Валенсия, очаг залегал на глубине 35 километров.
  • Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал магнитуду землетрясения в 6,2 балла, а Геологическая служба США (USGS) — в 7,1 балла.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 22.04 по времени UTC (01.04 мск) в 56 километрах от города Валенсия с населением приблизительно 1 619 000 человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Позднее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения в Венесуэле составляет 7,1 баллов.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил угрозу цунами.
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