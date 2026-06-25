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Популярные приложения для образования стали уязвимее, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2026
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10:11 25.06.2026
Популярные приложения для образования стали уязвимее, пишут СМИ

Ведомости: число уязвимостей в приложениях для образования за год выросло на 41%

© РИА Новости / Виталий АньковУченик за компьютером
Ученик за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ученик за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество уязвимостей в популярных приложениях для образования выросло на 41% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на слова представителя AppSec Solutions.
  • Почти половина обнаруженных уязвимостей (43%) — высокого и критического уровней.
  • Самая распространенная критическая уязвимость — хранение чувствительных данных в коде приложения.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество уязвимостей в наиболее популярных приложениях для образования выросло на 41% в 2025 году по сравнению с предыдущим, среди них почти половина дефектов высокого и критического уровней, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на слова представителя AppSec Solutions.
Как уточняет издание, речь идет о сервисах для репетиторов, самоучителях, электронных дневниках и прочих приложениях, опубликованных в магазинах App Store, Google Play и RuStore.
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"В 87 самых популярных мобильных приложениях для образования в 2025 году было обнаружено около 2500 уязвимостей, что на 41% больше, чем в 2024 году", - пишут "Ведомости".
Газета отмечает, что из обнаруженных уязвимостей порядка 1065 (43%) высокого и критического уровней. Кроме того, "Ведомости" поясняют, что по сравнению с 2024 годом общее число уязвимостей выросло с 1773 до 2500, а количество дефектов высокого и критического уровней – на 56%, с 683 до 1065.
"При этом самая распространенная критическая уязвимость в исследованных приложениях – хранение чувствительных данных в коде приложения... Речь о паролях, токенах, ключах шифрования и параметрах тестовой среды – сведениях, которые могут использоваться для атак как на пользователей, так и на инфраструктуру сервиса", - отмечают "Ведомости".
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