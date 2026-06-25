Популярные приложения для образования стали уязвимее, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество уязвимостей в популярных приложениях для образования выросло на 41% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на слова представителя AppSec Solutions.

Почти половина обнаруженных уязвимостей (43%) — высокого и критического уровней.

Самая распространенная критическая уязвимость — хранение чувствительных данных в коде приложения.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество уязвимостей в наиболее популярных приложениях для образования выросло на 41% в 2025 году по сравнению с предыдущим, среди них почти половина дефектов высокого и критического уровней, сообщает газета Количество уязвимостей в наиболее популярных приложениях для образования выросло на 41% в 2025 году по сравнению с предыдущим, среди них почти половина дефектов высокого и критического уровней, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на слова представителя AppSec Solutions.

Как уточняет издание, речь идет о сервисах для репетиторов, самоучителях, электронных дневниках и прочих приложениях, опубликованных в магазинах App Store, Google Play и RuStore.

"В 87 самых популярных мобильных приложениях для образования в 2025 году было обнаружено около 2500 уязвимостей, что на 41% больше, чем в 2024 году", - пишут "Ведомости".

Газета отмечает, что из обнаруженных уязвимостей порядка 1065 (43%) высокого и критического уровней. Кроме того, "Ведомости" поясняют, что по сравнению с 2024 годом общее число уязвимостей выросло с 1773 до 2500, а количество дефектов высокого и критического уровней – на 56%, с 683 до 1065.