Краткий пересказ от РИА ИИ Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ФИФА должна вскоре снять запрет на участие всех сборных России в международных соревнованиях.

ФИФА разрешила юношеской сборной России (до 15 лет) принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

Дмитрий Васильев считает, что решение ФИФА по юношеской сборной — это первый шаг по возвращению всех российских сборных на международную арену.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) сделало первый важный шаг и вскоре непременно должно снять запрет на участие всех сборных России в международных соревнованиях, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России (до 15 лет) принять участие в чемпионате мира. Турнир-фестиваль с участием команд из всех 211 национальных ассоциаций пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

"Решение ФИФА по нашим юношам – это первый шаг по возвращению всех наших сборных на международную арену. Однозначно. Такая мировая тенденция уже обозначилась после того, как несколько наших спортивных федераций подряд получили право на участие в международных соревнованиях. После того, как Спортивным арбитражным судом (CAS) было признано незаконным их отстранение от международной деятельности", - сказал Васильев.

"И я не думаю, что ФИФА стоило продолжать гнуть линию на противодействие с российским спортом в частности, и с Россией в целом. Я думаю, что здравый смысл вскоре восторжествует. Но, видимо, для того чтобы сохранить свое лицо, они делают это не мгновенно, а постепенно, с барского плеча", - отметил собеседник агентства.