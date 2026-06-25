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Васильев дал позитивный прогноз по снятию санкций ФИФА - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
21:22 25.06.2026
Васильев дал позитивный прогноз по снятию санкций ФИФА

Васильев считает, что ФИФА не дает России полный допуск, чтобы сохранить лицо

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : FIFA Media/X
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ФИФА должна вскоре снять запрет на участие всех сборных России в международных соревнованиях.
  • ФИФА разрешила юношеской сборной России (до 15 лет) принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
  • Дмитрий Васильев считает, что решение ФИФА по юношеской сборной — это первый шаг по возвращению всех российских сборных на международную арену.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) сделало первый важный шаг и вскоре непременно должно снять запрет на участие всех сборных России в международных соревнованиях, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России (до 15 лет) принять участие в чемпионате мира. Турнир-фестиваль с участием команд из всех 211 национальных ассоциаций пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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"Решение ФИФА по нашим юношам – это первый шаг по возвращению всех наших сборных на международную арену. Однозначно. Такая мировая тенденция уже обозначилась после того, как несколько наших спортивных федераций подряд получили право на участие в международных соревнованиях. После того, как Спортивным арбитражным судом (CAS) было признано незаконным их отстранение от международной деятельности", - сказал Васильев.
"И я не думаю, что ФИФА стоило продолжать гнуть линию на противодействие с российским спортом в частности, и с Россией в целом. Я думаю, что здравый смысл вскоре восторжествует. Но, видимо, для того чтобы сохранить свое лицо, они делают это не мгновенно, а постепенно, с барского плеча", - отметил собеседник агентства.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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ФутболСпортДмитрий ВасильевМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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