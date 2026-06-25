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Васильев считает, что МОК должен наказать Румынию за ситуацию с гимнастками - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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20:10 25.06.2026
Васильев считает, что МОК должен наказать Румынию за ситуацию с гимнастками

Васильев заявил, что МОК должен жестко наказать Румынию за действия властей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международной федерации гимнастики и Европейский гимнастический союз допустили россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
  • Мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против участия россиянок с флагом и гимном РФ на Кубке вызова по художественной гимнастике.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии, а двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что подобные действия должны наказываться.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) должно жестко наказать спортивные организации Румынии за незаконные действия мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока, выступившего против участия россиянок с флагом и гимном РФ на Кубке вызова по художественной гимнастике, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в Клуж-Напоке "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал МОК о ситуации.
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"Это беззаконие, по-другому заявление мэра и не назовешь. Я считаю, что в данном случае должен включиться МОК. И подобные действия обязательно должны наказываться, чтобы Румыния в ближайшее время больше не проводила никакие спортивные соревнования. Это тот самый случай, когда каждый сверчок должен знать свой шесток. А этот мэр его знать не хочет", - сказал Васильев.
"Либо это попытка заявить о себе: смотрите, наш городок маленький, зато обо мне уже заговорил весь мир. Но совершенно точно то, что это абсолютно незаконно. Ведь World Gymnastics приняла решение по нашим спортсменам. А если каждый руководитель будет нести такую отсебятину, то надо включать другие правовые механизмы - наказывать и отстранять. Потому что в противном случае каждый будет городить свой огород и ничего хорошего из этого не получится", - добавил собеседник агентства.
Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics.
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СпортДмитрий ВасильевМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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