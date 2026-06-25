СМИ: ученые разрабатывают вакцину от Эболы без последних образцов из ДРК

Остается неясным, почему вирусные изоляты, выделенные в ходе нынешней вспышки в ДР Конго, не были вывезены за пределы страны. Однако по словам источников агентства, задержка с их перевозкой в зарубежные лаборатории связана с опасениями по поводу потенциальных обменов образцами патогена, которые могут быть использованы в коммерческих целях.