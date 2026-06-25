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СМИ: ученые разрабатывают вакцину от Эболы без последних образцов из ДРК - РИА Новости, 25.06.2026
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11:48 25.06.2026
СМИ: ученые разрабатывают вакцину от Эболы без последних образцов из ДРК

Блумберг: ученые разрабатывают вакцину от Эболы без жизнеспособных образцов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые разрабатывают вакцину от лихорадки Эбола без последних жизнеспособных образцов нового штамма вируса.
  • Задержка с вывозом вирусных изолятов из Демократической Республики Конго в зарубежные лаборатории связана с опасениями по поводу потенциального коммерческого использования образцов патогена.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ученые вынуждены разрабатывать вакцину от лихорадки Эбола, не имея последних жизнеспособных образцов нового штамма вируса, распространяющегося в Демократической Республике Конго, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
"Ученые, стремящиеся разработать потенциальные вакцины и методы лечения смертельной вспышки лихорадки Эбола, вынуждены делать это без жизнеспособного образца вируса", - пишет агентство.
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Остается неясным, почему вирусные изоляты, выделенные в ходе нынешней вспышки в ДР Конго, не были вывезены за пределы страны. Однако по словам источников агентства, задержка с их перевозкой в зарубежные лаборатории связана с опасениями по поводу потенциальных обменов образцами патогена, которые могут быть использованы в коммерческих целях.
Ранее Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) ДР Конго сообщил, что число умерших от лихорадки Эбола достигло 277, подтверждено 1094 случая заболевания.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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