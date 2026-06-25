СМИ: ученые разрабатывают вакцину от Эболы без последних образцов из ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученые разрабатывают вакцину от лихорадки Эбола без последних жизнеспособных образцов нового штамма вируса.
- Задержка с вывозом вирусных изолятов из Демократической Республики Конго в зарубежные лаборатории связана с опасениями по поводу потенциального коммерческого использования образцов патогена.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ученые вынуждены разрабатывать вакцину от лихорадки Эбола, не имея последних жизнеспособных образцов нового штамма вируса, распространяющегося в Демократической Республике Конго, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
"Ученые, стремящиеся разработать потенциальные вакцины и методы лечения смертельной вспышки лихорадки Эбола, вынуждены делать это без жизнеспособного образца вируса", - пишет агентство.
Остается неясным, почему вирусные изоляты, выделенные в ходе нынешней вспышки в ДР Конго, не были вывезены за пределы страны. Однако по словам источников агентства, задержка с их перевозкой в зарубежные лаборатории связана с опасениями по поводу потенциальных обменов образцами патогена, которые могут быть использованы в коммерческих целях.
Ранее Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) ДР Конго сообщил, что число умерших от лихорадки Эбола достигло 277, подтверждено 1094 случая заболевания.