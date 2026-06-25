Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт потребовала замены действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца на дееспособного главу государства.

По ее мнению, Германии больше не нужен руководитель, который постоянно пытается выгораживать себя за системные провалы в управлении страной.

Согласно опросу социологического института INSA, работой канцлера Мерца по-прежнему удовлетворены лишь 15% немцев.

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала замены действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца на дееспособного главу государства.

Фридрих Мерц не считает зазорным прибегать к любой отговорке, чтобы объяснить, почему в Германии ничего не сдвигается с мертвой точки. Хватит! Германии нужен канцлер, который выполняет свою работу - или уступает место тому, кто с ней справится", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х

По ее словам, Германии больше не нужен руководитель, который постоянно пытается выгораживать себя за системные провалы в управлении страной.