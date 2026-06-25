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Вагенкнехт потребовала замены Мерца на дееспособного канцлера - РИА Новости, 25.06.2026
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12:24 25.06.2026
Вагенкнехт потребовала замены Мерца на дееспособного канцлера

Вагенкнехт призвала заменить канцлера Мерца на дееспособного главу государства

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт потребовала замены действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца на дееспособного главу государства.
  • По ее мнению, Германии больше не нужен руководитель, который постоянно пытается выгораживать себя за системные провалы в управлении страной.
  • Согласно опросу социологического института INSA, работой канцлера Мерца по-прежнему удовлетворены лишь 15% немцев.
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала замены действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца на дееспособного главу государства.
"Фридрих Мерц не считает зазорным прибегать к любой отговорке, чтобы объяснить, почему в Германии ничего не сдвигается с мертвой точки. Хватит! Германии нужен канцлер, который выполняет свою работу - или уступает место тому, кто с ней справится", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
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По ее словам, Германии больше не нужен руководитель, который постоянно пытается выгораживать себя за системные провалы в управлении страной.
Газета Bild ранее сообщила со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что рейтинг недовольства канцлером Мерцес среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. Согласно опросу, его работой по-прежнему удовлетворены лишь 15% немцев.
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