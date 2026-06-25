Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Калининграде подростка нашли - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 25.06.2026
Пропавшего в Калининграде подростка нашли

УМВД: сотрудники полиции нашли ушедшего из дома подростка, он в порядке

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде сотрудники полиции нашли 15-летнего подростка, который ушел из дома 22 июня.
  • Подросток гулял по городу и ночевал у знакомых, в отношении него не совершалось противоправных действий.
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Калининграде нашли ушедшего из дома 15-летнего подростка, он гулял по городу и ночевал у знакомых, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Подросток ушел из дома 22 июня, три дня его местонахождение не было известно. В четверг в пресс-службе областного УМВД сообщили РИА Новости, что ребенок ранее из дома не уходил.
"Сотрудники калининградской полиции разыскали 15-летнего Тимура, который вечером 22 июня самовольно ушел из дома и ничего не сообщал о своем местонахождении родителям… Все это время он гулял по городу, а ночевал у своих знакомых", - говорится в сообщении регионального УМВД на платформе "Макс".
Уточняется, что подростка доставили в отдел внутренних дел в для дальнейших разбирательств. Установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось.
Талдом - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Спасатели нашли в лесу под Талдомом потерявшегося 93-летнего мужчину
24 июня, 14:02
 
КалининградПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала