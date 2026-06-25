Пропавшего в Калининграде подростка нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде сотрудники полиции нашли 15-летнего подростка, который ушел из дома 22 июня.
- Подросток гулял по городу и ночевал у знакомых, в отношении него не совершалось противоправных действий.
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Калининграде нашли ушедшего из дома 15-летнего подростка, он гулял по городу и ночевал у знакомых, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Подросток ушел из дома 22 июня, три дня его местонахождение не было известно. В четверг в пресс-службе областного УМВД сообщили РИА Новости, что ребенок ранее из дома не уходил.
"Сотрудники калининградской полиции разыскали 15-летнего Тимура, который вечером 22 июня самовольно ушел из дома и ничего не сообщал о своем местонахождении родителям… Все это время он гулял по городу, а ночевал у своих знакомых", - говорится в сообщении регионального УМВД на платформе "Макс".
Уточняется, что подростка доставили в отдел внутренних дел в для дальнейших разбирательств. Установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось.