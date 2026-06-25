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На Украине мошенницы выманивали деньги у семей пленных солдат ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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19:13 25.06.2026
На Украине мошенницы выманивали деньги у семей пленных солдат ВСУ

В Кировоградской области мошенницы выманили у семей пленных солдат ВСУ $37 тыс

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять мошенниц из Кировоградской области выманили у семей пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих более 37 тысяч долларов.
  • Дело мошенниц передано в суд, фигуранткам грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
  • Мошенническую схему раскрыли в феврале, тогда в поле зрения полиции попали четыре соучастницы, позднее была обнаружена еще одна сообщница.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять мошенниц из Кировоградской области выманили у семей пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих более 37 тысяч долларов, их дело передано в суд, сообщили в полиции Украины.
"Полицейские задокументировали, что злоумышленницы наживались на родственниках военных на сумму 1,7 миллионов гривен (около 37,8 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции в четверг. В ведомстве отметили, что дело передано в суд, фигуранткам грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
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По информации следствия, злоумышленницы находили объявления о розыске пленных и пропавших без вести украинских военных и связывались с их родными.
"Выдавая себя за представительниц государственных ведомств или финансовых подразделений воинских частей, аферистки обещали помощь в оформлении денежных компенсаций", - объяснили в полиции.
Уточняется, что мошенническую схему раскрыли в феврале. Тогда в поле зрения полиции попали четыре соучастницы. Двое из них были помещены под стражу, одна - под домашний арест. Касательно четвертой фигурантки было ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования были найдены доказательства причастности к делу еще одной сообщницы.
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