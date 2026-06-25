На Украине мошенницы выманивали деньги у семей пленных солдат ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Пять мошенниц из Кировоградской области выманили у семей пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих более 37 тысяч долларов.

Дело мошенниц передано в суд, фигуранткам грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Мошенническую схему раскрыли в феврале, тогда в поле зрения полиции попали четыре соучастницы, позднее была обнаружена еще одна сообщница.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять мошенниц из Кировоградской области выманили у семей пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих более 37 тысяч долларов, их дело передано в суд, сообщили в полиции Украины.

"Полицейские задокументировали, что злоумышленницы наживались на родственниках военных на сумму 1,7 миллионов гривен (около 37,8 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции в четверг. В ведомстве отметили, что дело передано в суд, фигуранткам грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

По информации следствия, злоумышленницы находили объявления о розыске пленных и пропавших без вести украинских военных и связывались с их родными.

"Выдавая себя за представительниц государственных ведомств или финансовых подразделений воинских частей, аферистки обещали помощь в оформлении денежных компенсаций", - объяснили в полиции.