Украина сосредоточила усилия на ударах по гражданским объектам и населению

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина сосредоточила свои усилия на ударах по гражданским объектам и населению, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в последние три недели произошел серьезный рост числа пострадавших среди мирных жителей, что связано с массированными атаками украинской стороны именно на гражданское население.