Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина сосредоточила свои усилия на ударах по гражданским объектам и населению.
- По словам посла, в последние три недели произошел серьезный рост числа пострадавших среди мирных жителей.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина сосредоточила свои усилия на ударах по гражданским объектам и населению, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Они действительно сосредоточили свои усилия на ударах по гражданским объектам, по гражданскому населению", - сказал посол газете "Известия".
По его словам, в последние три недели произошел серьезный рост числа пострадавших среди мирных жителей, что связано с массированными атаками украинской стороны именно на гражданское население.