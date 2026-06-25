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Украина сосредоточила усилия на ударах по гражданским объектам и населению - РИА Новости, 25.06.2026
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00:59 25.06.2026
Украина сосредоточила усилия на ударах по гражданским объектам и населению

Мирошник: Киев все чаще использует военные возможности для ударов по гражданским

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина сосредоточила свои усилия на ударах по гражданским объектам и населению.
  • По словам посла, в последние три недели произошел серьезный рост числа пострадавших среди мирных жителей.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина сосредоточила свои усилия на ударах по гражданским объектам и населению, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Они действительно сосредоточили свои усилия на ударах по гражданским объектам, по гражданскому населению", - сказал посол газете "Известия".
По его словам, в последние три недели произошел серьезный рост числа пострадавших среди мирных жителей, что связано с массированными атаками украинской стороны именно на гражданское население.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРодион Мирошник
 
 
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