При атаке БПЛА по конструкторскому подразделению ЗАЭС никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Пострадавших при атаке дронов ВСУ на здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС предварительно нет, сообщает пресс-служба атомной станции.
ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения, сообщили в четверг на станции.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.