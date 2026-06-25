Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА по конструкторскому подразделению ЗАЭС никто не пострадал - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 25.06.2026 (обновлено: 17:29 25.06.2026)
При атаке БПЛА по конструкторскому подразделению ЗАЭС никто не пострадал

При атаке БПЛА ВСУ по конструкторскому подразделению ЗАЭС никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Пострадавших при атаке дронов ВСУ на здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС предварительно нет, сообщает пресс-служба атомной станции.
ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения, сообщили в четверг на станции.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Лондон так и не осудил удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару, отметила Захарова
24 июня, 08:26
 
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала