Минпросвещения подготовит единые учебники по всем школьным предметам

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минпросвещения России подготовит единые учебники по всем школьным предметам, до конца года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.