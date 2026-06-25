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Минпросвещения подготовит единые учебники по всем школьным предметам - РИА Новости, 25.06.2026
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02:44 25.06.2026 (обновлено: 09:47 25.06.2026)
Минпросвещения подготовит единые учебники по всем школьным предметам

Кравцов: Минпросвещения подготовит новые учебники по всем школьным предметам

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкУчебники
Учебники - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
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Учебники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России подготовит единые учебники по всем школьным предметам.
  • До конца 2026 года в федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов.
  • Российская академия наук участвует в создании единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минпросвещения России подготовит единые учебники по всем школьным предметам, до конца года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"В конечном итоге единые учебники появятся по всем общеобразовательным предметам. До конца 2026 года в федеральный перечень учебников планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов", - сказал Кравцов.
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Он отметил, что Российская академия наук участвует в создании единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии. Это часть большого плана по улучшению математического и естественно-научного образования, утвержденного правительством РФ.
Министр напомнил, что учебник истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Более того, завершена подготовка единых государственных учебников по обществознанию.
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