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Новый учебник по географии появится в школах с 1 сентября 2028 года - РИА Новости, 25.06.2026
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15:18 25.06.2026 (обновлено: 15:20 25.06.2026)
Новый учебник по географии появится в школах с 1 сентября 2028 года

Кравцов: новый учебник по географии появится в школах с 1 сентября 2028 года

© РИА НовостиУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Урок в школе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый учебник по географии появится в российских школах с 1 сентября 2028 года.
  • Минпросвещения вместе с Российским географическим обществом разрабатывает единый учебник по географии, в котором больше внимания будет уделено России и межпредметным связям.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый учебник по географии появится в российских школах с 1 сентября 2028 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Форум учителей географии и студентов профильных вузов проходит в четверг в Москве в Национальном центре "Россия". В ходе форума Кравцов сообщил, что сейчас у Минпросвещения РФ вместе с Российским географическим обществом идет разработка единого учебника по географии.
"Мы больше внимания уделим России, межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием, другими предметами... Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы", - сказал Кравцов.
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