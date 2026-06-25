Новый учебник по географии появится в школах с 1 сентября 2028 года

Форум учителей географии и студентов профильных вузов проходит в четверг в Москве в Национальном центре "Россия". В ходе форума Кравцов сообщил, что сейчас у Минпросвещения РФ вместе с Российским географическим обществом идет разработка единого учебника по географии.

"Мы больше внимания уделим России, межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием, другими предметами... Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы", - сказал Кравцов.