Туроператор рассказал, почему Анталья теряет часть российских туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ Анталья теряет часть российских туристов на фоне роста цен и усиления конкуренции со стороны Египта и других средиземноморских направлений.

В первой половине 2026 года наблюдается снижение турпотока из России в Анталию, при этом россияне продолжают занимать первое место по числу иностранных туристов на турецком средиземноморском побережье.

Турция постепенно утрачивает репутацию одного из самых доступных направлений Средиземноморья, часть туристов переориентируются на другие страны.

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Анталья теряет часть российских туристов на фоне роста цен и усиления конкуренции со стороны Египта и других средиземноморских направлений, заявил РИА Новости туроператор из Антальи Мухсин Шакер.

По данным Генерального управления полиции, в мае Турцию посетили 4,86 миллиона иностранцев, что на 3,58% меньше, чем годом ранее. По данным представителей туристической отрасли, в январе-июне турпоток из России оказался ниже ожиданий на фоне роста цен на размещение и услуги в Турции, а также усиления конкуренции со стороны Египта. Именно российский рынок наряду с германским и британским называется среди основных источников потерь для Антальи в первой половине года. Несмотря на это, россияне продолжают занимать первое место по числу иностранных туристов на турецком средиземноморском побережье, а представители отрасли рассчитывают частично компенсировать отставание в высокий сезон — с июля по октябрь.

"В первой половине 2026 года мы увидели снижение турпотока из России — одного из важнейших рынков для Антальи. Российские туристы стали гораздо внимательнее относиться к ценам, а конкуренты, прежде всего Египет, предлагают более выгодные условия. Это заставляет отели и туроператоров пересматривать свою ценовую политику", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сезон начинался достаточно успешно благодаря активным ранним бронированиям, однако в последние месяцы темпы продаж заметно замедлились. Эксперт отметил, что особенно ощутимое снижение спроса наблюдается со стороны стран Центральной Европы. На ситуацию влияют как геополитическая неопределенность, так и рост стоимости отдыха в Турции на фоне высокой инфляции и увеличения расходов гостиничного бизнеса.

Шакер подчеркнул, что Турция постепенно утрачивает репутацию одного из самых доступных направлений Средиземноморья. Часть туристов переориентируются на Испанию, Грецию и Италию, тогда как Египет активно наращивает свою долю рынка за счет более агрессивной ценовой политики. Конкуренцию турецким курортам также усиливают Тунис и Болгария.

По оценке туроператора, ближайшие три месяца станут определяющими для туристической отрасли.