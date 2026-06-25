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Социолог объяснила причины оттока из Турции проживавших там россиян - РИА Новости, 25.06.2026
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01:15 25.06.2026
Социолог объяснила причины оттока из Турции проживавших там россиян

Йылмаз: отъезд россиян из Турции связан с изменением условий жизни

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУлица города Анталья
Улица города Анталья - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Улица города Анталья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия вошла в тройку стран, граждане которых чаще других покидают Турцию.
  • Отъезд части россиян из Турции связан с ростом стоимости жизни и изменениями в миграционной политике страны.
  • Несмотря на отъезд части россиян, российская диаспора остается одной из крупнейших в Турции.
АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Отъезд из Турции части проживавших там россиян связан не столько с политическими причинами, сколько с изменением социально-экономических условий жизни в стране, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости турецкий социолог Илькнур Йылмаз, комментируя данные о том, что РФ вошла в тройку стран, граждане которых чаще других покидают республику.
Турецкий статистический институт (TÜİK) ранее сообщил, что Россия вошла в тройку стран, граждане которых, проживавшие в Турции, чаще других покидают республику. По данным института, в 2025 году Турцию покинули 403,2 тысячи человек.
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"Часть людей адаптировалась, часть вернулась в Россию или переехала в другие страны, а рост стоимости жизни в Турции сделал пребывание здесь менее привлекательным, чем несколько лет назад", — сказала Йылмаз.
По словам собеседницы агентства, одним из ключевых факторов стала заметно подорожавшая жизнь в крупных туристических центрах и мегаполисах. Она отметила, что за последние годы существенно выросли расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, образование и повседневные товары, что особенно чувствительно для иностранцев, живущих в стране на собственные сбережения или удаленный доход.
Йылмаз также указала на изменения в миграционной политике Турции. По ее словам, ужесточение правил получения и продления вида на жительство заставило часть россиян пересмотреть свои планы на долгосрочное проживание. Дополнительные сложности создали ограничения в банковской сфере и международных расчетах, что затронуло многих иностранных резидентов.
При этом эксперт подчеркнула, что говорить о массовом исходе россиян из Турции не приходится. По ее оценке, российская диаспора остается одной из крупнейших в стране, особенно в Анталье, Аланье и Стамбуле.
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