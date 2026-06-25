Социолог объяснила причины оттока из Турции проживавших там россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия вошла в тройку стран, граждане которых чаще других покидают Турцию.

Отъезд части россиян из Турции связан с ростом стоимости жизни и изменениями в миграционной политике страны.

Несмотря на отъезд части россиян, российская диаспора остается одной из крупнейших в Турции.

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Отъезд из Турции части проживавших там россиян связан не столько с политическими причинами, сколько с изменением социально-экономических условий жизни в стране, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости турецкий социолог Илькнур Йылмаз, комментируя данные о том, что РФ вошла в тройку стран, граждане которых чаще других покидают республику.

Турецкий статистический институт (TÜİK) ранее сообщил, что Россия вошла в тройку стран, граждане которых, проживавшие в Турции , чаще других покидают республику. По данным института, в 2025 году Турцию покинули 403,2 тысячи человек.

"Часть людей адаптировалась, часть вернулась в Россию или переехала в другие страны, а рост стоимости жизни в Турции сделал пребывание здесь менее привлекательным, чем несколько лет назад", — сказала Йылмаз.

По словам собеседницы агентства, одним из ключевых факторов стала заметно подорожавшая жизнь в крупных туристических центрах и мегаполисах. Она отметила, что за последние годы существенно выросли расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, образование и повседневные товары, что особенно чувствительно для иностранцев, живущих в стране на собственные сбережения или удаленный доход.

Йылмаз также указала на изменения в миграционной политике Турции. По ее словам, ужесточение правил получения и продления вида на жительство заставило часть россиян пересмотреть свои планы на долгосрочное проживание. Дополнительные сложности создали ограничения в банковской сфере и международных расчетах, что затронуло многих иностранных резидентов.