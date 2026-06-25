В Крыму объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму объявлена беспилотная опасность.
- Над Республикой Крым работает ПВО.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации!" - говорится в сообщении министерства в канале на платформе "Макс".
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