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Трамп заявил, что США нужна лояльность союзников по НАТО - РИА Новости, 25.06.2026
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00:21 25.06.2026 (обновлено: 10:36 25.06.2026)
Трамп заявил, что США нужна лояльность союзников по НАТО

Трамп: США от союзников по НАТО не нужно ничего другого, кроме лояльности

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что от союзников по НАТО нужны только лояльность, а не деньги или другие ресурсы.
  • Трамп отметил, что США размещают тысячи военнослужащих в Европе и платят за это сотни миллионов долларов, но просят лишь «небольшой жест навстречу».
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США от союзников по НАТО не нужно ничего другого, кроме лояльности, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Я просто хочу их лояльности. Нам не нужны их деньги, нам ничего не нужно", - сказал он журналистам, говоря об альянсе.
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По словам американского лидера, США остаются лояльны своим союзникам и всегда сражаются за них.
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"У нас тысячи военнослужащих по всей Европе. В одной только Германии их 50 тысяч, и мы просим лишь о малом - о небольшом жесте навстречу, о знаке внимания. Мы не требуем многого, но нам отвечают: "Нет, мы не можем этого сделать". Мы платим сотни миллионов долларов за войска, размещенные в Германии, в Великобритании и по всей Европе", - добавил Трамп.
Президент США в апреле заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер говорил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
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