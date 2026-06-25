"Роскосмос" рассказал, сколько топлива тратит ракетный двигатель-рекордсмен

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двигатель РД-0124 для верхних ступеней российских ракет, обладающий рекордным удельным импульсом, потребляет всего один килограмм топлива за шесть минут, сообщил "Роскосмос".

"359 секунд — удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме. Этот показатель отражает, насколько эффективно двигатель расходует топливо для создания тяги. Проще говоря, двигатель РД-0124 создаёт тягу в один кгс (килограмм-сила) на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего один килограмм топливной массы", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".