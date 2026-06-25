"Роскосмос" рассказал, сколько топлива тратит ракетный двигатель-рекордсмен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двигатель РД-0124 для верхних ступеней российских ракет обладает рекордным удельным импульсом.
- РД-0124 потребляет всего один килограмм топлива за шесть минут.
- Двигатель РД-0124 используется на третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», а его модификации применяются в ракетах «Ангара» и «Союз-5».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двигатель РД-0124 для верхних ступеней российских ракет, обладающий рекордным удельным импульсом, потребляет всего один килограмм топлива за шесть минут, сообщил "Роскосмос".
"359 секунд — удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме. Этот показатель отражает, насколько эффективно двигатель расходует топливо для создания тяги. Проще говоря, двигатель РД-0124 создаёт тягу в один кгс (килограмм-сила) на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего один килограмм топливной массы", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".
РД-0124 создан в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА, входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш "Роскосмоса"). Двигатель используется на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", его модификации применяются в ракетах "Ангара" (РД-0124А) и "Союз-5" (РД-0124МС).
"Удельный импульс РД-0124МС в пустоте — 361 секунда — рекордный показатель среди всех ракетных двигателей в мире, работающих на топливе жидкий кислород — углеводородное горючее", - подчеркнули в госкорпорации.
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