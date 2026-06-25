Эксперт оценила идею строительства тоннеля между Россией и Аляской

Краткий пересказ от РИА ИИ Идея соединения России и Аляски тоннелем обсуждается, и это может укрепить позиции России в мировой логистической системе.

По мнению эксперта, тоннель может стать звеном в создании непрерывной трансконтинентальной транспортной магистрали и способствовать развитию российских арктических территорий.

Проект строительства тоннеля оценивается примерно в 8 миллиардов долларов за 100 километров и может способствовать снижению напряженности и укреплению сотрудничества между Россией и США.

МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Тоннель между Россией и Аляской, идея которого обсуждается, позволит России укрепить позиции в мировой логистической системе и стать инфраструктурным мостом между двумя крупнейшими экономиками мира, такое мнение выразила в разговоре с РИА Новости директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

Эксперт напомнила о том, что идея соединить Россию Аляску не нова – ее предлагали еще в 1890 году, а потом на протяжении всего XX века к ней возвращались.

"Идея интересная. Тоннель позволит соединить Чукотку и Аляску... Для нас это крайне актуально в контексте развития трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути. Построение такого тоннеля еще больше укрепит позицию России в мировой логистической системе. Так у России есть шансы стать своеобразным инфраструктурным мостом между двумя крупнейшими экономиками мира", - сказала Стрельникова.

По ее мнению, этот проект способен изменить логистические маршруты, укрепить сотрудничество между Россией и США и снизить уровень напряженности. Хотя проект будет стоить недешево – только по приблизительным подсчетам, порядка 8 миллиардов долларов на 100 километров.

"Какие плюсы он нам дает? Ну, во-первых, с моей точки зрения как международника, он позволит наладить диалог… Само по себе строительство тоннеля может снизить напряженность между нашими странами, поскольку реализация такого мегапроекта требует высокого уровня доверия между Россией и США и позволит стать символом нового этапа прагматического взаимодействия между нашими странами", - отметила Стрельникова.

Эксперт считает, что от того, насколько быстро наладятся взаимоотношения России с США, зависит дальнейшее взаимодействие с другими арктическими странами. Однако, продолжила она, помимо этого, тоннель имеет большое значение для глобальной логистики, он может стать звеном в создании непрерывной трансконтинентальной транспортной магистрали, которая соединит Северную Америку, Евразию и станет кратчайшим сухопутным путем между ними, разгрузит морские пути и позволит диверсифицировать транспортные потоки. Кроме того, это позволит значительно быстрее и эффективнее развивать российские арктические территории.