Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона в драматичном финале

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в финале квалификации Уимблдона, который пройдет на травяных кортах Лондона с 29 июня по 12 июля.

Сафиуллин трижды играл в основной сетке Уимблдона, в 2023 году он дошел до четвертьфинала. Это его лучший результат на турнирах Большого шлема.