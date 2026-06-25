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Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона в драматичном финале - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Теннис
 
18:09 25.06.2026
Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона в драматичном финале

Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона после победы в финале квалификации

© Фото : Соцсети СафиуллинаРоман Сафиуллин
Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Соцсети Сафиуллина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин победил Жерома Кима в финале квалификации Уимблдона.
  • Сафиуллин — 127-я ракетка мира — обыграл швейцарца со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в финале квалификации Уимблдона, который пройдет на травяных кортах Лондона с 29 июня по 12 июля.
Сафиуллин (127-я ракетка мира) обыграл швейцарца Жерома Кима (197) со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 46 минут.
Сафиуллин трижды играл в основной сетке Уимблдона, в 2023 году он дошел до четвертьфинала. Это его лучший результат на турнирах Большого шлема.
Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона
24 июня, 18:59
 
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