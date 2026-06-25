Россиянка Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина уступила американке Клер Лю в финале квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу 145-й ракетки мира Лю. Приданкина занимает 206-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)

Приданкиной 20 лет, в мае она впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос"), где потерпела поражение в первом круге.