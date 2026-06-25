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Россиянка Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Теннис
 
15:37 25.06.2026
Россиянка Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона

Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Социальные сети Приданкиной
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина уступила американке Клер Лю в финале квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу 145-й ракетки мира Лю. Приданкина занимает 206-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Приданкиной 20 лет, в мае она впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос"), где потерпела поражение в первом круге.
Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля.
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