Международная федерация тенниса сменила название на World Tennis

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация тенниса (ITF) переименована в World Tennis.
- World Tennis обязалась реинвестировать не менее 85% годового дохода в развитие тенниса в течение следующего десятилетия.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) переименована в World Tennis, сообщается на сайте организации.
Как отмечается в заявлении World Tennis, организация также взяла на себя обязательство реинвестировать в развитие тенниса не менее 85% всего дохода, который она получает каждый год в течение следующего десятилетия, расширяя возможности национальных теннисных ассоциаций.
"Наша цель - развивать теннис во всех уголках мира, работая рука об руку с 214 национальными теннисными ассоциациями и заинтересованными сторонами во всей теннисной экосистеме. Это включает в себя увеличение числа участников, дальнейшее развитие путей для будущих звезд, чтобы они могли подняться на вершину, и обеспечение более широкого доступа независимо от возраста, пола или происхождения", - заявил президент организации Дэвид Хаггерти.
В мае Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение российских и белорусских теннисистов от участия в командных соревнованиях. Ранее организация приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, спортсмены из этих стран отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой World Tennis. Россияне имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.
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