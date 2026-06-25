Международная федерация тенниса сменила название на World Tennis

Как отмечается в заявлении World Tennis, организация также взяла на себя обязательство реинвестировать в развитие тенниса не менее 85% всего дохода, который она получает каждый год в течение следующего десятилетия, расширяя возможности национальных теннисных ассоциаций.

"Наша цель - развивать теннис во всех уголках мира, работая рука об руку с 214 национальными теннисными ассоциациями и заинтересованными сторонами во всей теннисной экосистеме. Это включает в себя увеличение числа участников, дальнейшее развитие путей для будущих звезд, чтобы они могли подняться на вершину, и обеспечение более широкого доступа независимо от возраста, пола или происхождения", - заявил президент организации Дэвид Хаггерти.