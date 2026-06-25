СМИ: штат Ла-Гуайра в Венесуэле объявили зоной бедствия после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венесуэльский штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия после землетрясения и разрушения десятков зданий.
- Местные власти отменили занятия в учебных заведениях, организовали временное убежище для пострадавших в гостиницах и задействовали сеть медицинских учреждений для оказания неотложной помощи.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Венесуэльский штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия после землетрясения и разрушения десятков зданий, передает телеканал teleSUR.
"Штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия: обрушились десятки зданий, что стало настоящей трагедией", - сказано в сообщении в соцсети X.
Отмечается, что местные власти отменили занятия в учебных заведениях, организовали временное убежище для пострадавших в гостиницах.
"На национальном уровне была задействована сеть государственных и частных медицинских учреждений для оказания неотложной помощи пострадавшим", - добавляет телеканал.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.