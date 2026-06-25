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СМИ: штат Ла-Гуайра в Венесуэле объявили зоной бедствия после землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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08:31 25.06.2026
СМИ: штат Ла-Гуайра в Венесуэле объявили зоной бедствия после землетрясения

TeleSUR: штат Ла-Гуайра в Венесуэле объявили зоной бедствия после землетрясения

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэльский штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия после землетрясения и разрушения десятков зданий.
  • Местные власти отменили занятия в учебных заведениях, организовали временное убежище для пострадавших в гостиницах и задействовали сеть медицинских учреждений для оказания неотложной помощи.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Венесуэльский штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия после землетрясения и разрушения десятков зданий, передает телеканал teleSUR.
"Штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия: обрушились десятки зданий, что стало настоящей трагедией", - сказано в сообщении в соцсети X.
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Отмечается, что местные власти отменили занятия в учебных заведениях, организовали временное убежище для пострадавших в гостиницах.
"На национальном уровне была задействована сеть государственных и частных медицинских учреждений для оказания неотложной помощи пострадавшим", - добавляет телеканал.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
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