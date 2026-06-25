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ИИ не заменит врача, заявил ректор Сеченовского университета - РИА Новости, 25.06.2026
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16:08 25.06.2026
ИИ не заменит врача, заявил ректор Сеченовского университета

Глыбочко: искусственный интеллект не заменит врача

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПетр Глыбочко
Петр Глыбочко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Петр Глыбочко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко заявил, что искусственный интеллект не заменит врача.
  • Сеченовский университет готовит выпускников с опережением на 5–10 лет, что позволяет будущим врачам успешно адаптироваться к современным технологическим решениям в медицине.
  • В этом году дипломы об окончании обучения получат 4 730 человек, среди них — 729 иностранных граждан.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит врача, заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
"Сегодня у всех на языке, конечно, искусственный интеллект. Заменит ли искусственный интеллект врача? Заменит ли искусственный интеллект нас с вами? Не заменит", - сказал Глыбочко журналистам в преддверии торжественной церемонии выпуска молодых специалистов Сеченовского университета.
Он также отметил, что сегодня Сеченовский университет готовит выпускников с опережением на 5-10 лет, это позволяет будущим врачам успешно адаптироваться к современным технологическим решениям в медицине.
"Сегодня мы готовим наших выпускников с опережением на 5-10 лет. Если мы этого делать не будем, вы понимаете, что, конечно же, врачу будет сложно работать в том или ином лечебном учреждении. Потому что технологии очень быстро идут в систему здравоохранения, технологии очень быстро применяются в клинической практике, и наши специалисты к этому готовы", - добавил ректор.
По данным пресс-службы вуза, дипломы об окончании обучения в этом году получат 4 730 человек, среди них – 729 иностранных граждан, в том числе выпускники Бакинского филиала университета. География выпуска охватывает 77 субъектов России и 56 стран мира.
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