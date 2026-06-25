"Можно матом сказать": Тарасова призвала покончить с баном фигуристов

‎‎"Наверное, она (Кирсти Ковентри) борется (за спорт вне политики), если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам", – сказала Тарасова.