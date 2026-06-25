"Можно матом сказать": Тарасова призвала покончить с баном фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК принял поправку в Олимпийскую хартии об обеспечении политической нейтральности.
- По мнению Тарасовой, она должна покончить с отстранением российских фигуристов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Принятие Международным олимпийским комитетом (МОК) поправки в Олимпийской хартии должно прервать четырехлетнее отстранение российских фигуристов от международных соревнований, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"Наверное, она (Кирсти Ковентри) борется (за спорт вне политики), если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам", – сказала Тарасова.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. Исключение для отдельных спортсменов было сделано лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане.