Россияне, предварительно, отсутствуют среди членов экипажа танкера Deliver

Краткий пересказ от РИА ИИ По заявлению посольства России во Франции, среди членов экипажа задержанного Парижем танкера Deliver, шедшего из Приморска, предварительно, российских граждан нет.

Власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии танкера, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна, из-за якобы нарушения морского права.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждан России, предварительно, нет среди членов экипажа задержанного Парижем танкера Deliver, шедшего из Приморска, заявили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.

"По имеющимся у нас предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа нет", - сообщили агентству в посольстве.