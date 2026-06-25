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Россияне, предварительно, отсутствуют среди членов экипажа танкера Deliver - РИА Новости, 25.06.2026
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19:22 25.06.2026 (обновлено: 19:28 25.06.2026)
Россияне, предварительно, отсутствуют среди членов экипажа танкера Deliver

Россиян, предварительно, нет среди членов экипажа задержанного танкера Deliver

© Фото : ВМС ФранцииПерехват танкера Deliver у побережья Сицилии
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : ВМС Франции
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению посольства России во Франции, среди членов экипажа задержанного Парижем танкера Deliver, шедшего из Приморска, предварительно, российских граждан нет.
  • Власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии танкера, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна, из-за якобы нарушения морского права.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждан России, предварительно, нет среди членов экипажа задержанного Парижем танкера Deliver, шедшего из Приморска, заявили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
"По имеющимся у нас предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа нет", - сообщили агентству в посольстве.
Ранее власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера Deliver, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права.
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