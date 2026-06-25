В Таллинне демонтируют всю советскую символику в Центре мероприятий Mere

"Речь идет о знаковом изменении для исторического здания в центре Таллинна. Герб ЭССР с серпом и молотом, размещенный над порталом сцены, будет демонтирован. Потолочную роспись, на которой, в частности, изображен красный флаг, закроют, а пятиконечные звезды заменят новыми орнаментами в стиле ар-деко", - говорится в публикации.