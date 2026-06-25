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В Таллинне демонтируют всю советскую символику в Центре мероприятий Mere - РИА Новости, 25.06.2026
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20:22 25.06.2026
В Таллинне демонтируют всю советскую символику в Центре мероприятий Mere

В Таллине демонтируют всю советскую символику в парадном зале Центра Mere

© Фото : официальный сайт Центра Русской Культуры в ТаллинеЗдание Центра Русской Культуры в Таллине
Здание Центра Русской Культуры в Таллине - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : официальный сайт Центра Русской Культуры в Таллине
Здание Центра Русской Культуры в Таллине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Эстонии распорядились демонтировать советскую символику в парадном зале Центра мероприятий Mere в Таллине.
  • Демонтаж советской символики, включая герб ЭССР и потолочную роспись с красным флагом, запланирован на первую половину июля.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти Эстонии распорядились демонтировать всю советскую символику в парадном зале Центра мероприятий Mere (бывший Центр русской культуры) в Таллине, работы пройдут уже в первой половине июля, сообщает издание Postimees.
"Речь идет о знаковом изменении для исторического здания в центре Таллинна. Герб ЭССР с серпом и молотом, размещенный над порталом сцены, будет демонтирован. Потолочную роспись, на которой, в частности, изображен красный флаг, закроют, а пятиконечные звезды заменят новыми орнаментами в стиле ар-деко", - говорится в публикации.
Издание напоминает, что в апреле 2025 года власти Таллинна демонтировали советский декоративный герб с фасада здания Центра, объяснив это соображениями конструкционной безопасности.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
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