В Таллине нашли обрывки украинского флага со следами горения

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Таллина найдены обрывки украинского флага со следами горения.

Эстонская полиция начала расследование по статье о надругательстве над официальным символом иностранного государства.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обрывки украинского флага со следами горения были найдены в центре Таллина, эстонская полиция начала расследование, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR.

"На проезжей части были обнаружены фрагменты украинского флага ... Полотнище было порвано, а на найденных кусках ткани имелись следы горения", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает ERR, дело зарегистрировано по статье, которая предполагает ответственность за надругательство над официальным символом иностранного государства или международной организации.