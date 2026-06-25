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В Таллине нашли обрывки украинского флага со следами горения - РИА Новости, 25.06.2026
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16:05 25.06.2026
В Таллине нашли обрывки украинского флага со следами горения

В центре Таллина нашли обрывки украинского флага со следами горения

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Таллина найдены обрывки украинского флага со следами горения.
  • Эстонская полиция начала расследование по статье о надругательстве над официальным символом иностранного государства.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обрывки украинского флага со следами горения были найдены в центре Таллина, эстонская полиция начала расследование, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR.
"На проезжей части были обнаружены фрагменты украинского флага ... Полотнище было порвано, а на найденных кусках ткани имелись следы горения", - говорится в сообщении.
Как подчеркивает ERR, дело зарегистрировано по статье, которая предполагает ответственность за надругательство над официальным символом иностранного государства или международной организации.
В начале года по итогам опроса, проведенного Институтом общественных исследований совместно с социологической службой Norstat, телерадиокомпания ERR сообщала о том, что более половины граждан Эстонии выступают против постоянного размещения украинских флагов на общественных зданиях.
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