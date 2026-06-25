В Таллине нашли обрывки украинского флага со следами горения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Таллина найдены обрывки украинского флага со следами горения.
- Эстонская полиция начала расследование по статье о надругательстве над официальным символом иностранного государства.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обрывки украинского флага со следами горения были найдены в центре Таллина, эстонская полиция начала расследование, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR.
"На проезжей части были обнаружены фрагменты украинского флага ... Полотнище было порвано, а на найденных кусках ткани имелись следы горения", - говорится в сообщении.
Как подчеркивает ERR, дело зарегистрировано по статье, которая предполагает ответственность за надругательство над официальным символом иностранного государства или международной организации.
В начале года по итогам опроса, проведенного Институтом общественных исследований совместно с социологической службой Norstat, телерадиокомпания ERR сообщала о том, что более половины граждан Эстонии выступают против постоянного размещения украинских флагов на общественных зданиях.
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