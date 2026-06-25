Т-Банк сообщил о росте числа атак мошенников на подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ С ноября прошлого года количество мошеннических атак на подростков 14–17 лет по телефону снизилось на 27%.

При этом на 20% выросло число атак в интернете с предложением выгодной подработки.

Мальчики-подростки чаще, чем девочки, попадают под влияние мошенников, а мессенджеры остаются для злоумышленников главным каналом связи.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Атаки мошенников на подростков в интернете с предложением выгодной подработки увеличились на 20% с ноября прошлого года, при этом число мошеннических обзвонов юных россиян сократилось более чем на четверть, сообщает Т-Банк.

"С ноября прошлого года количество мошеннических атак на подростков 14-17 лет с помощью звонков по телефону снизилось на 27%, при этом на 20% выросло число атак в интернете, через предложение выгодной подработки", - говорится пресс-релизе.

Также банк раскрыл, как выглядит такая схема обмана: для начала мошенники предлагают легкий заработок в интернете с идеальными условиями, обязанности обычно несложные, за которые работодатель обещает щедрое вознаграждение.

Более того, чтобы заполучить доверие, мошенники могут даже заплатить первый гонорар, после чего "работодатель" просит что⁠-⁠то оплатить.

"Например, предлагает пройти обучение, выпустить зарплатную карту и открыть доступ к заданиям с повышенным вознаграждением. В итоге ребенок остается и без подработки, и без денег", - поясняется в материале.