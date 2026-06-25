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Т-Банк сообщил о росте числа атак мошенников на подростков - РИА Новости, 25.06.2026
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09:02 25.06.2026
Т-Банк сообщил о росте числа атак мошенников на подростков

Т-Банк: число мошеннических атак подростков в интернете выросло на 20%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С ноября прошлого года количество мошеннических атак на подростков 14–17 лет по телефону снизилось на 27%.
  • При этом на 20% выросло число атак в интернете с предложением выгодной подработки.
  • Мальчики-подростки чаще, чем девочки, попадают под влияние мошенников, а мессенджеры остаются для злоумышленников главным каналом связи.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Атаки мошенников на подростков в интернете с предложением выгодной подработки увеличились на 20% с ноября прошлого года, при этом число мошеннических обзвонов юных россиян сократилось более чем на четверть, сообщает Т-Банк.
"С ноября прошлого года количество мошеннических атак на подростков 14-17 лет с помощью звонков по телефону снизилось на 27%, при этом на 20% выросло число атак в интернете, через предложение выгодной подработки", - говорится пресс-релизе.
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Также банк раскрыл, как выглядит такая схема обмана: для начала мошенники предлагают легкий заработок в интернете с идеальными условиями, обязанности обычно несложные, за которые работодатель обещает щедрое вознаграждение.
Более того, чтобы заполучить доверие, мошенники могут даже заплатить первый гонорар, после чего "работодатель" просит что⁠-⁠то оплатить.
"Например, предлагает пройти обучение, выпустить зарплатную карту и открыть доступ к заданиям с повышенным вознаграждением. В итоге ребенок остается и без подработки, и без денег", - поясняется в материале.
По данным банка, парни - подростки чаще, чем девушки попадают под влияние мошенников, а мессенджеры остаются для мошенников главным каналом связи.
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