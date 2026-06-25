Краткий пересказ от РИА ИИ Западные страны используют лазейку в конвенции ООН по морскому праву для изъятия российских морских грузов в интересах Украины.

Экипаж задержанных судов предается суду в стране, чьи морские силы задержали судно, после чего судно конфискуется и передается Украине.

В качестве примера приведен случай задержания сухогруза Caffa, перевозившего российский груз под иностранным флагом, который был изъят шведским судом и передан Украине.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Западные страны используют лазейку в конвенции ООН по морскому праву, чтобы создать иллюзию законности изъятия российских морских грузов в интересах Украины, заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов на ПМЮФ.

"Они опираются на статью 110 конвенции ООН по морскому праву, которая говорит о том, что военный корабль вправе досмотреть судно, проверить документы, чтобы убедиться, что там все в порядке, все легально. Дальше в этой же статье не написано о том, что делать, если допустим, судно что-то нарушает, что-то не так в документах, и вот этой лазейкой они пользуются, чтобы​ эти корабли арестовывать, арестовывать членов экипажа", - сказал он.

После этого, по словам Пастухова, экипаж предают суду в той стране, морские силы которой задержали судно, его конфискуют и "пытаются передавать киевскому режиму, чтобы те продолжали вести войну с нами".

В качестве примера он привел недавнее задержание сухогруза Caffa, перевозившего российский груз под иностранным флагом. Шведский суд изъял судно и передал Украине , отметил эксперт СВР.

"Вот вам реальная практика, вот что они пытаются делать. Они пытаются создать иллюзию, что якобы они действуют в фарватере права", - добавил Пастухов.