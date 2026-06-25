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В СВР рассказали, как Запад пытается изымать российские морские грузы - РИА Новости, 25.06.2026
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12:25 25.06.2026 (обновлено: 12:34 25.06.2026)
В СВР рассказали, как Запад пытается изымать российские морские грузы

СВР: Запад использует лазейку в конвенции ООН, чтобы оправдать изъятие грузов РФ

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны используют лазейку в конвенции ООН по морскому праву для изъятия российских морских грузов в интересах Украины.
  • Экипаж задержанных судов предается суду в стране, чьи морские силы задержали судно, после чего судно конфискуется и передается Украине.
  • В качестве примера приведен случай задержания сухогруза Caffa, перевозившего российский груз под иностранным флагом, который был изъят шведским судом и передан Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Западные страны используют лазейку в конвенции ООН по морскому праву, чтобы создать иллюзию законности изъятия российских морских грузов в интересах Украины, заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов на ПМЮФ.
"Они опираются на статью 110 конвенции ООН по морскому праву, которая говорит о том, что военный корабль вправе досмотреть судно, проверить документы, чтобы убедиться, что там все в порядке, все легально. Дальше в этой же статье не написано о том, что делать, если допустим, судно что-то нарушает, что-то не так в документах, и вот этой лазейкой они пользуются, чтобы​ эти корабли арестовывать, арестовывать членов экипажа", - сказал он.
После этого, по словам Пастухова, экипаж предают суду в той стране, морские силы которой задержали судно, его конфискуют и "пытаются передавать киевскому режиму, чтобы те продолжали вести войну с нами".
В качестве примера он привел недавнее задержание сухогруза Caffa, перевозившего российский груз под иностранным флагом. Шведский суд изъял судно и передал Украине, отметил эксперт СВР.
"Вот вам реальная практика, вот что они пытаются делать. Они пытаются создать иллюзию, что якобы они действуют в фарватере права", - добавил Пастухов.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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