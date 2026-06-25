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Запад осознает, что санкции не достигнут целей против России, заявили в СВР - РИА Новости, 25.06.2026
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12:17 25.06.2026 (обновлено: 12:28 25.06.2026)
Запад осознает, что санкции не достигнут целей против России, заявили в СВР

Пастухов: Запад осознает, что санкции не достигнут поставленных целей против РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Службы внешней разведки РФ Александр Пастухов заявил, что страны Запада и их сателлиты признают неэффективность своих санкций в отношении России.
  • По словам эксперта, санкции также негативно влияют на экономику стран, которые их ввели.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Страны Запада и их сателлиты осознают, что их санкции не способны достичь поставленных целей в отношении России, заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов на ПМЮФ.
"По информации, которая поступает в нашу службу, на сегодняшний день страны Запада и их сателлиты оценивают свои же санкции как неспособные достичь поставленных ими перед собой целей. Во-вторых, эти же санкции бьют по их же экономике", - сказал он.
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