Запад осознает, что санкции не достигнут целей против России, заявили в СВР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Страны Запада и их сателлиты осознают, что их санкции не способны достичь поставленных целей в отношении России, заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов на ПМЮФ.

"По информации, которая поступает в нашу службу, на сегодняшний день страны Запада и их сателлиты оценивают свои же санкции как неспособные достичь поставленных ими перед собой целей. Во-вторых, эти же санкции бьют по их же экономике", - сказал он.