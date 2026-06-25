Запад осознает, что санкции не достигнут целей против России, заявили в СВР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт Службы внешней разведки РФ Александр Пастухов заявил, что страны Запада и их сателлиты признают неэффективность своих санкций в отношении России.
- По словам эксперта, санкции также негативно влияют на экономику стран, которые их ввели.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Страны Запада и их сателлиты осознают, что их санкции не способны достичь поставленных целей в отношении России, заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов на ПМЮФ.
"По информации, которая поступает в нашу службу, на сегодняшний день страны Запада и их сателлиты оценивают свои же санкции как неспособные достичь поставленных ими перед собой целей. Во-вторых, эти же санкции бьют по их же экономике", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.