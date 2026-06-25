ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским войскам в ДНР и Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства", - добавили в Минобороны РФ.