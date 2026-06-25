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ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 25.06.2026
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13:25 25.06.2026 (обновлено: 16:32 25.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • Потери противника составили более 220 военнослужащих и военная техника, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским войскам в ДНР и Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Нижняя Журавка и Подлиман в Харьковской области, а также Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства", - добавили в Минобороны РФ.
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