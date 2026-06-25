Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери противника составили более 220 военнослужащих и военная техника, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским войскам в ДНР и Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Нижняя Журавка и Подлиман в Харьковской области, а также Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства", - добавили в Минобороны РФ.